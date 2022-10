Ewoud Pletinckx keert met OHL terug naar de club van zijn jeugd: “Vanaf volgende week mag het beginnen beteren bij Zulte Waregem”

Vanavond keert Ewoud Pletinckx (21) voor het eerst terug naar de club waarvoor hij liefst negen jaar voetbalde. Het wordt tegen Zulte Waregem een bijzondere wedstrijd voor de centrale verdediger van OH Leuven, die uitstekend aan het seizoen begonnen is. Het EK U21 van volgende zomer in Roemenië en Georgië komt steeds dichterbij. “Als ik dit niveau kan aanhouden, zou ik het niet goed begrijpen als ik er niet bij ben.”

De 0-3-nederlaag tegen Union vorige week was er een uitzondering op, maar achterin staat het allemaal behoorlijk goed bij OH Leuven dit jaar. Het is in grote mate de verdienste van defensieleider Ewoud Pletinckx. Hij tekende afgelopen zomer een contract tot 2026. Vanavond keert hij voor het eerst terug naar zijn vorige werkgever.

Voel je spanning om terug te keren naar Waregem?

“Het voelt zeker anders dan een andere wedstrijd, maar het is niet dat ik mezelf meer druk opleg. Ik kijk ernaar uit om naast het veld iedereen terug te zien, maar tijdens de wedstrijd verwacht ik geen grote invloed.”

Met welk gevoel keer je terug naar daar?

“Met veel plezier. Ik heb daar altijd graag gezeten en keer zeker niet met een wrang gevoel terug. De voorbije weken ben ik ook al wel eens naar een wedstrijd van Zulte Waregem gaan kijken.”

Gaat het raar zijn om daar binnen te komen in de kledij van een ander team?

“Het is de eerste keer, dus ik weet het niet, maar het zal wel speciaal zijn. Het is behalve OH Leuven de enige ploeg waar ik ooit voor gespeeld heb. Dan zal het zeker wel iets met mij doen om de eerste keer terug te keren.”

Heb je nog goeie contacten bij Zulte Waregem?

“Vooral Sammy Bossut hoor ik nog. We zijn altijd heel goed overeengekomen.”

Essevee is allerlaatste. Leef jij daarmee mee?

“Zeker en vast. En ik hoop dat het daar nog gaat beteren. Vanaf volgende week mag dat beginnen. Ik hoop echt dat ze erin blijven. Het is niet zo dat ik ze toewens om te zakken omdat ik weg ben. Integendeel. Ik zal het altijd een mooie club blijven vinden.”

Hoe blik je terug op de eerste maanden in Leuven?

“We hebben als ploeg een goeie start gemaakt, en ikzelf ook. Ik heb alles gespeeld tot nu toe en dat is ook waarvoor ik gekomen ben.”

We kregen wel wat berichtjes van twijfelaars bij jouw transfer in de teneur: “Wat ziet OHL daarin?”

“Zelf heb ik nooit getwijfeld. Vorig jaar ben ik soms mee ten onder gegaan bij Zulte Waregem in een slecht draaiende ploeg, maar hier toon ik toch dat ik met goeie spelers rondom mij een hoog niveau aankan.”

Hoe is het uitstapje naar de nationale U21 meegevallen?

“Goed. We hebben getoond dat we volgende zomer met ambitie naar het EK mogen.”

Ga je uit van een EK-selectie?

“Als ik dit niveau kan aanhouden, zou ik het niet goed begrijpen als ik er niet bij ben. Ik hoop vooral dat ik mijn basisplaats kan vasthouden, maar dat zal niet makkelijk zijn. Met Koni De Winter, Ignace Van der Brempt, Marco Kana en ook Arthur Theate, die kan terugvallen uit de eerste ploeg, is er veel concurrentie.”

Is dat EK een belangrijk doel voor jou het komende jaar?

“Toch wel. Tijdens de onderhandelingen met OHL heb ik ook gezegd dat ik absoluut minuten wil maken dit seizoen in aanloop naar dat EK.”

Is jouw studie als vastgoedmakelaar al afgerond?

“Ja, ik ben klaar sinds afgelopen zomer.”

En ben je nu uitgestudeerd?

“Nee, ik ben met rechtspraktijk begonnen in afstandsonderwijs. Ik vind het belangrijk om ook op studievlak bezig te blijven. In principe duurt het vier jaar, maar ik ga het op mijn eigen tempo doen.”