Zelenski ontkent uitspraak over “preventieve nucleaire aanvallen” die door Rusland werd gezien als “oproep tot wereldoorlog”: “Ik ben verkeerd begrepen”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zegt helemaal niet voor “preventieve nucleaire aanvallen” tegen Rusland te hebben gepleit. Hij is naar eigen zeggen verkeerd begrepen. Het Witte Huis laat intussen weten geen aanwijzingen te zien dat Rusland zich voorbereidt om op korte termijn kernwapens in te zetten. “We hebben geen reden om onze strategische nucleaire postuur aan te passen”, verklaarde woordvoerder Karine Jean-Pierre.

Volgens eerdere berichten zou Volodimir Zelenski tijdens een online gesprek met het Australische Lowy Institute gezegd hebben dat het Rusland onmogelijk gemaakt moet worden kernwapens te gebruiken en dat hij daarom eerder al had aangedrongen op “preventieve nucleaire aanvallen op Rusland”. De Russen beschouwden die uitspraak als een “oproep tot wereldoorlog”.

Tijdens een interview met de Britse openbare omroep BBC heeft de Oekraïense president vrijdag laten weten dat zijn woorden verkeerd vertaald zijn en dat hij sancties in plaats van nucleaire aanvallen bedoelde. Hij vindt het gevaarlijk dat er gepraat wordt over het gebruik van kernwapens en vreest dat de acties van Rusland een risico zijn voor de hele planeet. Volgens Zelenski is de Russische president Vladimir Poetin vooral bevreesd voor zijn eigen bevolking, “omdat zij hem van de macht kunnen verdrijven”.

De Amerikaanse president Joe Biden had eerder op de dag gewaarschuwd dat de nucleaire dreiging zich weer op het niveau van tijdens de Koude Oorlog bevindt. De woordvoerder van het Witte Huis werd nadien bevraagd of dat te maken had met nieuwe inlichtingen die de Verenigde Staten hadden verkregen. “Neen”, antwoordde ze kort, tijdens een vragensessie aan boord van het vliegtuig dat Biden naar het noordwesten van Washington bracht.

Cubaanse rakettencrisis

Biden had zijn ongewoon sterke uitspraak gedaan tijdens een Democratisch evenement voor fondsenwerving in de woning van James Murdoch, de zoon van mediamagnaat Rupert Murdoch. “Sinds Kennedy en de Cubaanse rakettencrisis zijn we niet meer geconfronteerd met een naderend armageddon”, zei hij. De Amerikaanse president waarschuwde dat de Russische president Vladimir Poetin “geen grap maakt” als hij dreigt nucleaire wapens in te zetten bij de strijd in Oekraïne.

De Cubaanse rakettencrisis - van 14 oktober tot 28 oktober 1962 deed de wereld vrezen voor een kernoorlog.