Ook binnen het Kremlin woedt een oorlog: verschillende kampen geven elkaar schuld van debacle in Oekraïne

President Poetin had het mooi voor elkaar. Hij bouwde volgens zijn biografen zijn machtsimperium uit door een elite rond zich te verzamelen. En de samenstelling was een uitgekiende evenwichtsoefening: de onderlinge rivaliteit zorgde ervoor dat ze elkaar in evenwicht hielden. Maar nu de nederlagen in Oekraïne zich opstapelen, rollen de verschillende kampen in het Kremlin vechtend over de vloer.