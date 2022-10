Bondscoach Ives Serneels reageert streng op gemiste WK van Red Flames en praat over zijn toekomst: “Ik voel hier nog steeds vertrouwen”

De Red Flames staan ook in 2023 niet voor het eerst un hin geschiedenis op een WK. De zure nederlaag in de levensbelangrijke wedstrijd tegen Portugal zindert nog na. Al kijkt bondscoach Ives Serneels ook alweer naar de toekomst. “We zagen deze week dat de fysieke parameters bij sommigen een pak minder zijn dan tijdens het EK. Ons niveau is op twee maanden tijd dus gedaald in plaats van gestegen. Daar moeten we iets aan doen.”