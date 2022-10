Desselgem/Anzegem/Deerlijk/Kortrijk/Harelbeke

Donderdagavond is Brith Roelstraete (42) gestorven. De vrijwillig brandweerman uit Desselgem was bezig met een duikproef in de Gavers toen hij een beroerte kreeg. Zijn vrienden en collega’s reageren verslagen. Zijn vriendin kan het nog altijd niet vatten. “Hij had het hart op de juiste plaats.”