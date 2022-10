In eerste instantie roept het woord ‘ruis’ niet bepaald positieve associaties op. We denken al snel aan een vervelend achtergrondgeluid, een stoorzender die maar niet wil wijken. Nochtans is ruis populairder dan ooit tevoren. Witteruisapparaten gaan als zoete broodjes over de toonbank, terwijl anderen dan weer zweren bij bruine of roze ruis. Maar wat is dat precies?