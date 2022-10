Explosie bij benzinestation in Ierland

In het noorden van Ierland zijn vrijdag bij de explosie aan een benzinestation verschillende mensen gewond geraakt. Het exacte aantal gewonden is nog niet gekend. Dat melden de Ierse hulpdiensten.

De ontploffing vond plaats in County Donegal. Volgens getuigen is er sprake van een enorme chaos en zijn gebouwen en wagens in de buurt beschadigd. Een lokale politicus spreekt van “zware gewonden”. De reddingswerkers kwamen massaal ter plaatse.