Yvo Theunissen schuldig bevonden aan doodslag op politieman Amaury (37) en poging doodslag op collega

Na drie uur beraadslagen is Yvo Theunissen (40) vrijdagavond schuldig bevonden aan doodslag en poging tot doodslag op agent Amaury Delrez (37). Theunissen gaf Delrez op 26 augustus 2018 een nekschot in de Avenue Reine Astrid in Spa. Hij riskeert 20 tot 30 jaar cel.

Voor de burgerlijke partijen was er geen twijfel: het drama dat aan Amaury Delrez het leven heeft gekost en zijn collega Ghislain Schils voor altijd psychologisch gekraakt heeft, was wel degelijk moord en poging tot moord. Ook het Openbaar Ministerie schaarde zich volledig achter de pleidooien van de slachtoffers. De schuld van Yvo Theunissen leed volgens advocaat-generaal Ken Witpas niet de minste twijfel. En volgens hem was het ook duidelijk, dat de oorspronkelijke aanklacht van doodslag en poging doodslag op de twee politiemannen moest opgetrokken worden naar moord en moordpoging. “Ik verzoek dan ook om de jury de vraag over de voorbedachtheid te willen voorleggen”, aldus de openbare aanklager.

Meester Sven Mary ging resoluut in de verdediging. Poging doodslag op Amaury Delrez, daar kon hij nog in komen. Maar van enige voorbedachtheid, en dus een upgrade naar moord, kon er volgens hem geen sprake zijn. Voor de poging tot doodslag op politieman Ghislain Schils ging meester Mary zelfs nog verder. Hij vroeg om de kwalificatie van de feiten terug te brengen tot slagen aan agent met meer dan vier maanden arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Het debat over de voorbedachtheid maakte voor zijn cliënt natuurlijk een wereld van verschil uit.

“Niks aan toe te voegen.”

“Ik heb niets toe te voegen. Ik wil alleen mijn oprechte spijt en medeleven betuigen”, was het laatste wat Theunissen te zeggen had. Omstreeks half zes trok de twaalfkoppige jury zich terug om op 9 schuldvragen te antwoorden. Op de belangrijkste vragen of Yvo Theunissen schuldig was op de doodslag op Amoury Delrez en de poging doodslag op Ghislain Schils antwoordden de juryleden positief. Volgens de jury was er echter geen sprake van voorbedachtheid voor de (poging) doodslag op de twee agenten. Ook werd hij schuldig bevonden aan het in bezit hebben van een pistool Walther P38 en dat zonder vergunning. Op vier vragen gaf de jury geen antwoord.

Nu de hoofdaanklacht doodslag blijft, riskeert Yvo Theunissen 20 tot 30 jaar cel. Als de jury echter moord had weerhouden, riskeerde hij levenslange opsluiting.

Vakantiehuis

Yvo Theunissen was het weekend van 25 en 26 augustus 2018 met zijn vader, broer en diens kameraad naar Wallonië afgezakt voor de Grand Prix Formule 1 op het circuit van Spa-Francorchamps. Ze waren op stap, toen ze eerst in danscafé Havana na tumult buiten werden gezet. Yvo had daar al zijn wapen, een Walther P38 pistool, tevoorschijn gehaald. De politie werd gebeld, waarna Yvo, zijn broer en de kameraad wegliepen om in een taxi te stappen om naar hun camping in Theux terug te keren.

Yvo hield een taxi tegen waarin al twee Nederlanders zaten, maar toch stapten de drie in. De politieploeg met oud-rijkswachters Delrez en Schils onderschepte de taxi voor controle. Toen Amaury Delrez broer Cyril uit de taxi haalde en hem op de grond in bedwang hield, stapte Yvo uit en loste hij een nekschot op Amaury, die na enkele minuten bezweek. Hij bloedde dood in de goot. Daarna vuurde hij nog viermaal in de richting van Schils, die dekking achter een boom had gezocht. Na de schietpartij liep Theunissen weg. Hij was zelf in de buikstreek gewond geraakt. Hij trok naar een voor hem onbekend vakantieverblijf in de buurt waar hij zijn smartphone en zijn jas in een vuurkorf verbrandde. In de tussentijd contacteerde hij een vriendin en zijn moeder in een poging hem op te pikken. Na 7,5 uur kon de politie hem aan het vakantiehuis in de boeien slaan.

Maandag zal de jury beslissen over de strafmaat.