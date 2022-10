Russisch gerecht beveelt inbeslagname kantoren Nobelprijswinnaar Memorial in Moskou

De Russische mensenrechtenorganisatie Memorial verliest - na de ontbinding van de organisatie - nu ook haar kantoren in Moskou. Een rechtbank in de Russische hoofdstad heeft vrijdag de inbeslagname van de gebouwen bevolen. Dat gebeurde enkele uren nadat de organisatie - samen met de Wit-Russische mensenrechtenactivist Ales Bialiatski en het Oekraïense Center for Civil Liberties - de Nobelprijs voor de Vrede had toegekend gekregen.

Volgens het persagentschap Interfax verklaarde de rechtbank van Tverskoj dat de kantoren van Memorial in Rusland zijn “omgevormd tot openbaar bezit”. De kantoren in het centrum van de hoofdstad herbergen vooral de administratieve diensten van de organisatie en regelmatig ook tentoonstellingen die toegankelijk zijn voor het publiek.

Een vertegenwoordiger van de rechtbank zei dat Memorial de “betrokkenheid bij de rehabilitatie van nazi-misdadigers” heeft gemarkeerd, de “autoriteiten in diskrediet heeft gebracht” en een “vals beeld van de Sovjet-Unie heeft geschapen”, bericht het Russische staatspersagentschap Ria Novosti.

LEES OOK. Wit-Russische activist en Russische en Oekraïense mensenrechtenorganisaties winnen Nobelprijs voor de Vrede

Memorial is sinds december vorig jaar verboden in Rusland en is een referentie in de strijd voor vrijheid en de herinnering aan politieke onderdrukking in het land en in de voormalige Sovjet-Unie.