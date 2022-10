Er komt maar geen beterschap in ons rijgedrag, en dat toont nieuwe flitsmarathon nog maar eens aan

De politie is teleurgesteld. Alweer. Voor de zeventiende keer in acht jaar tijd was er een flitsmarathon en de resultaten willen maar niet verbeteren. Ze worden zelfs slechter. Het was van 2016 geleden dat zo’n hoog percentage bestuurders werd betrapt op te snel rijden. En ondanks een daling in het aantal gecontroleerde voertuigen, was het aantal ingetrokken rijbewijzen bijzonder hoog. Alleen in oktober 2020 verloren nog meer bestuurders hun rijbewijs.

“We zien ook dat het percentage bestuurders in overtreding jaar na jaar steeds hoger is”, klinkt het bij de politie. Een deel valt volgens hen te verklaren door betere controle. Het aantal trajectcontroles met nultolerantie is de jongste tijd toegenomen. Vergelijken tussen jaren is niet gemakkelijk want veel hangt af van de specifieke dag. Woensdag was een zonnige dag met relatief weinig verkeer omdat meer mensen thuis werkten door de treinstaking. Allicht waren de cijfers bij hevig regenweer en een zware ochtendspits anders geweest.

Handhaving

Maar toch. De flitsmarathon werd in het leven geroepen om onze snelheid stelselmatig te doen verlagen en dat lukt niet. “Er is geen positieve trend. Het aantal betrapte bestuurders blijft schommelen tussen 3 en 5 procent”, zegt verkeersexpert Kris Peeters (PXL Hasselt). Dat is een onderschatting van het werkelijke aantal want een flitsmarathon wordt aangekondigd en geeft bestuurders de kans om hun rijgedrag aan te passen.

Dat ons rijgedrag niet betert, komt volgens Peeters door een gebrek aan handhaving. “De trajectcontroles brengen beterschap, maar controle is nog steeds meer uitzondering dan regel. Niet alle politie-afdelingen en parketten vinden verkeer een prioriteit. Je hoort verhalen van flitspalen die uitstaan omdat ze anders de vele boetes niet verwerkt krijgen.”

Het gebrek aan controle voedt volgens Peeters onze sowieso al nonchalante houding in het verkeer. Die werd deze week nog in de verf gezet door een uitspraak van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). “Heel zelden” geeft hij zijn chauffeur de opdracht om te snel te rijden, zo zei hij. “Het bagatelliseren van overdreven snelheid, het sociaal acceptabel maken: dat zijn allemaal elementen die bij hardrijders meespelen. Ik kan er echt niet bij”, zei Koen Van Wonterghem, voorzitter van de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) daarover in onze krant.

Auto zelf

Vaak vergeten in het debat is de auto zelf. Nieuwe auto’s rijden vlotjes 140 per uur zonder dat je dat als inzittende echt merkt. En waar je vroeger een Porsche nodig had om bliksemsnel op te trekken, kunnen vrijwel alle elektrische wagens dat. “Onze auto’s zijn nog altijd gebouwd om snel te rijden. Ondanks alle voertuigtechnologie zet het nog steeds aan tot foutief gebruik”, zegt Peeters, die vindt dat autobouwers al te vaak de dans ontspringen.