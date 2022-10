Zelenski: “Bijna 2.500 vierkante kilometer bevrijd sinds eind september”

In het tegenoffensief dat eind september is gestart, heeft het Oekraïense leger bijna 2.500 vierkante kilometer grondgebied bevrijd. Dat stelt de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

“Alleen al deze week hebben onze soldaten 776 vierkante kilometer grondgebied in het oosten van ons land en 29 plaatsen, waarvan zes in de oblast Loehansk, bevrijd. In totaal zijn 2.434 vierkante kilometer van ons grondgebied en 96 plaatsen al bevrijd sinds het begin van deze offensieve operatie”, zegt hij, in zijn wekelijkse toespraak op sociale media. De afgelopen dagen slaagden de Oekraïense troepen in een twee belangrijke opmars, in de regio van Charkiv in het noordoosten en in het zuiden, nabij Cherson.

Midden september zei de Oekraïense president nog dat zijn leger - tijdens een eerste tegenoffensief van begin september - bijna 6.000 vierkante kilometer had heroverd. De Russische troepen claimden vrijdag eerste winsten in het oosten van Oekraïne, na een reeks stevige nederlagen op verschillende fronten, maar Kiev lijkt het initiatief te behouden en roept de Russische soldaten op zich over te geven.