Is zeven dagen thuisisolatie na coronabesmetting nog nodig? Steven Van Gucht geeft antwoord

Wie besmet is met het coronavirus moet minstens zeven dagen in thuisisolatie. Het is een van de weinige maatregelen die nog steeds overeind staat. Maar bij werkgevers begint het idee te rijpen om ook deze los te laten. Volgens viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) is het nog te vroeg.

Is het belangrijk om zeven dagen in isolatie te gaan na een positieve test?

“Ja. Je bent het meest besmettelijk één dag voor het begin van de symptomen tot twee à drie dagen daarna. Vanaf dag vier vermindert de besmettelijkheid, maar zelfs op dag zeven kan 90 procent van de mensen het virus nog doorgeven. Eigenlijk moet je tot dag tien voorzichtig blijven om gerust te zijn.”

We staan aan het begin van een nieuwe coronagolf. Wat als de besmettingen de werkvloer kraken, maar niet de zorg? Werkgevers willen dan de nood aan isolatieregels herbekijken.

“Ik heb alle begrip voor de moeilijkheden die het kan geven op de werkvloer, maar het inkorten of schrappen van isolatie houdt virologisch geen steek. Nu zou je ook een verkeerd signaal sturen: je mag ‘ziek’ naar kantoor, dus dan mag je ook kwetsbare mensen bezoeken en ontvangen.”

“Let ook op dat je niet meer problemen creëert dan dat je oplost. Een besmettelijke werknemer naar kantoor laten komen, kan ervoor zorgen dat twee weken later heel de afdeling thuiszit.”

Er is geen controle. Heeft u de indruk dat isolatieregels nog worden nageleefd?

“Sowieso worden veel mensen niet meer getest of ze testen zich wel en handelen niet naar het resultaat. We weten allemaal heel goed dat het aan de lopende band gebeurt. We kunnen dit deels compenseren met mondmaskers. Wie milde symptomen heeft en niet is getest, draag dan toch een mondmasker.”

Ooit zal thuisisolatie toch verdwijnen? We doen het niet bij andere virale besmettingen.

“De pandemie evolueert en dat betekent dat we ook de maatregelen continu herevalueren. Het verschil met vorig najaar is enorm. Maar het loslaten van thuisisolatie is een heel delicaat. Er zal zeer goede communicatie nodig zijn en het zal gecompenseerd moeten worden met meer mondmaskergebruik. Ik denk dus niet dat het vandaag de goede boodschap is. Het is beter thuiswerk te blijven faciliteren.