Anderlecht-CEO Peter Verbeke ligt wakker van het klassement, maar: “De coach ontslaan, dat is nu niet de oplossing”

Anderlecht staat onder druk. Na de schamele 13 op 30 in de competitie stijgt de nervositeit – niet in het minst bij de fans – waardoor coach Felice Mazzu onder vuur ligt. Een nieuwe uitschuiver tegen KV Mechelen is niet toegelaten. Toch probeert CEO Peter Verbeke (39) de situatie bij RSCA rationeel te bekijken en hij is ook zelfkritisch “Misschien hadden we meer moeten inzetten op een ervaren spits, maar we zijn ook geen doodzieke ploeg.”