Steven Van der Eecken (49) woont in Haaltert in het ouderlijk huis van zijn vader dat hij met veel zorg renoveerde. In die renovatie had hij al snel aandacht voor energie: de zonnepanelen op zijn dak zijn al zestien jaar oud. “Ik heb me al afgevraagd: zou ik die panelen niet beter vervangen?”, zegt hij. “Maar ik krijg er nog steeds groenestroomcertificaten voor. Als ik nieuwe plaats, ben ik dan ook de ­certificaten kwijt?”