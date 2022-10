Fractieleiders N-VA en Vooruit kruisen de degens: “Ik vind uw kritiek bijzonder hypocriet voor iemand wiens partij in 2015 een indexsprong doorvoerde”

Als het al goed gaat tussen Vooruit en N-VA, dan zijn de federale fractieleiders Melissa Depraetere en Peter De Roover daar alleszins niet de verpersoonlijking van. “Die toenadering is ook ingegeven omdat we de Franstalige socialisten nodig hebben voor een staatshervorming”, zegt De Roover. Depraetere wordt er allerminst warm van. “Onze voorzitter verbrandt geen bruggen. Maar inhoudelijk zijn we het met N-VA over heel veel punten oneens.”