Vrouw (40) sterft bij brand in haar appartement

Een 40-jarige vrouw is zaterdagnacht overleden na een brand in haar appartement in de Nieuwe Beggaardenstraat in Mechelen. De brand werd rond 0.30u gemeld, de brandweer trof haar aan in de slaapkamer. Het vuur was al spontaan gedoofd toen de brandweer het appartement binnenging.

Het vuur woedde op de tweede verdieping. “De bewoonster van het dakappartement is thuisgekomen en merkte dat het brandalarm in haar flat afging. De deur van het appartement van haar onderbuurvrouw was ook zwartgeblakerd. Daarop heeft ze meteen de brandweer verwittigd.”

De brandweer ging het appartement binnen en zag meteen dat het zwaar gebrand had. De brand was ondertussen wel al spontaan gedoofd. “We hebben niet moeten blussen, het vuur was al uit. Onze ploeg heeft het slachtoffer vrijwel meteen aangetroffen in de slaapkamer en heeft haar ontzet naar de straat. Er is dan een reanimatie opgestart door andere brandweermannen, het mug-team kwam ook ter plaatse. Maar de reanimatiepoging van zo’n twintig minuten kende geen succes”, zegt brandweerkapitein Jan Anné van brandweerzone Rivierenland.

Aan de buitenkant van het appartement, aan de linkerkant met de donkere gevelsteen, doet weinig of niets vermoeden dat er een hevige brand heeft gewoed. — © BFM

Het slachtoffer is overleden door verstikking, ze was ook zwaar verbrand. Er was een rookmelder in het appartement aanwezig, maar die hing in de woonkamer, niet in de slaapkamer. Toen de bewoonster gewekt werd, was het wellicht al te laat om nog uit de brandende slaapkamer te kunnen vluchten.

Slaapkamer volledig uitgebrand

Het appartement is volledig zwartgeblakerd, de slaapkamer is zelfs volledig uitgebrand, maar het vuur is dus vanzelf uitgegaan. “Enkel de binnenkant van de ramen is gesprongen, de buitenkant niet. In dit geval werd ook nog geslapen met de slaapkamerdeur dicht. Daardoor is het zuurstofgehalte in de kamer van de normale 21 procent tot onder de 15 procent gezakt en door dat zuurstofgebrek is de brand vanzelf gedoofd”, verklaart Anné.

“Dat een brand vanzelf dooft, komt tegenwoordig meer voor”, zegt hij nog. “Mensen isoleren meer, de ramen zijn gemaakt met dubbel glas.”

Ook twee katten gestorven

De vrouw woonde alleen in het appartement met haar twee katten. Ook zij overleefden de brand niet door de rookontwikkeling in het hele appartement.

Een branddeskundige van het parket kwam in de loop van de nacht ter plaatse om de oorzaak van de brand verder te onderzoeken. Er is sprake van een brandende sigaret die aan de oorzaak zou liggen van het drama. Dirk Van de Sande, woordvoerder van de politiezone Mechelen-Willebroek, kan dat laatste nog niet bevestigen. Al wijzen de omstandigheden volgens hem inderdaad wel ‘meer dan waarschijnlijk’ op een accidenteel voorval. “Het onderzoek loopt nog, pas als dat afgerond is, is er definitief zekerheid over de precieze oorzaak”, zegt hij. Er is geen schade in de bovenliggende of onderliggende appartementen.