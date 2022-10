Frankrijk roept Fransen op om Iran zo snel mogelijk te verlaten wegens protesten

Het Iraanse regime verkeert in een politieke en economische crisis en er wordt hard opgetre den tegen de vele demonstranten in het land. Daarnaast gebruikt de Iraanse regering buitenlanders als gijzelaars en ruilmiddel in geschillen met westerse landen. Twee gevangengenomen Fransen zijn donderdag in Iran getoond op beelden waarop ze bekenden gespioneerd te hebben in Iran. Parijs eist hun onmiddellijke vrijlating.