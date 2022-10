Bomauto veroorzaakt grote schade aan strategisch erg belangrijke brug tussen Rusland en Krim, minstens drie doden

Op de strategisch gelegen auto- en spoorbrug die Rusland met het geannexeerde schiereiland Krim verbindt is zaterdagochtend brand uitgebroken. Een bomauto zou er aanzienlijke schade veroorzaakt hebben, zo is te zien op beelden op sociale media, en volgens de Russische regering zijn er drie doden gevallen. Rusland kondigt ook nog een strafrechtelijk onderzoek naar de feiten aan.

“Vandaag om 6.07 uur (plaatselijke tijd, nvdr) was er op het deel voor auto’s van de Krimbrug een ontploffing van een autobom, waardoor zeven met brandstof gevulde treinwagons op weg naar de Krim vuur gevat hebben”, meldt de Russische antiterreurcommissie.

Het leek er in eerste instantie op dat alleen de verbinding per spoor tussen Rusland en het schiereiland geraakt was, maar op beelden is al te zien dat ook de gewone brug schade opgelopen heeft. Zeven met brandstof geladen treinwagons hebben vuur gevat, twee overspanningen van de brug voor autoverkeer zijn ingestort. Het verkeer ligt er dan ook stil. Toch maakt de Russische regering zich sterk dat al het verkeer over de brug rond 19 uur zaterdagavond (onze tijd, nvdr) hernomen wordt. De brug zou immers maar in één rijrichting vernield zijn.

De Russische regering laat verder weten dat er een veerdienst ingericht zal worden. De brug is namelijk essentieel voor het vervoer van mensen en goederen naar het schiereiland, maar ook voor de bevoorrading van de in Oekraïne ontplooide Russische troepen. Het ministerie van Industrieel Beleid op de Krim laat zaterdag weten dat het schiereiland beschikt over een voorraad van twee maanden aan basisbenodigdheden. Toch zullen bewoners voorlopig niet meer dan 3 kilogram boodschappen mogen aankopen.

Drie doden

Volgens het Russische nationaal parket zijn bij de ontploffing drie doden gevallen. De drie doden vielen, vermoedt het parket, in een auto die langs de ontploffende vrachtwagen reed. Er werden al een mannen- en vrouwenlichaam uit het water gehaald, aldus het laatste statement van het parket. Die man en vrouw werden geïdentificeerd, net als de chauffeur van de vrachtwagen. Het gaat om een man uit de Russische stad Krasnodar. Zijn woning wordt doorzocht.

Onderzoek gevraagd

De Russische president Vladimir Poetin heeft gevraagd een regeringscommissie op te richten om de brand te onderzoeken. Het Russisch parket start op zijn beurt een strafrechtelijk onderzoek op. Volgens dat parket werd die brand veroorzaakt door een vrachtwagen die tot ontploffing gebracht werd. In een verklaring zegt het nationale parket dat experts van het forensisch centrum onderweg zijn naar de brug.

De vraag is nu vooral wie de aanslag zal opeisen. Oekraïne deed dat voorlopig niet. Oekraïense media zeggen wel bronnen te hebben binnen de Staatsveiligheid die zeggen dat Oekraïne de opdracht gaf tot de ontploffing, maar uit officiële kring werd nog niets opgeëist. Al wordt er wel op gezinspeeld.

Presidentieel adviseur Andrej Podoljak laat op Twitter weten dat dit “slechts het begin” is. “Alles dat illegaal is moet vernietigd worden en alles dat is gestolen van Oekraïne moet worden teruggegeven”, aldus de adviseur. Het ministerie van Defensie vergelijkt de aanslag dan weer met de aanval die de Moskva in april tot zinken bracht op de Zwarte Zee. “Ook de Moskva was een symbool van de Russische macht op de Oekraïense Krim”, aldus het ministerie op Twitter. “Wat is het volgende, Ruskies?”

De Oekraïense veiligheidsdienst SBU publiceerde op zijn Telegramkanaal dan weer een aangepaste versie van het gedicht “De zon die opkomt boven de brandende brug”, van de Oekraïense dichter Taras Sjevtsjenko.

Rusland heeft voorlopig nog niet met de vinger naar Oekraïne gewezen, al heeft een Russische functionaris wel al gezegd dat hij vermoedt dat er “Oekraïense vandalen” achter zitten. “Ze hebben hun bloedige poten op onze brug gelegd en nu hebben ze iets gedaan om trots op te zijn. Dit terwijl ze in alle jaren dat het gebied deel was van Oekraïne nooit iets nuttigs hebben gebouwd in de Krim.”

Grote waarde

De Krimbrug is hét symbool van de Russische bezetting van het gebied, en daarom heel geliefd en gehaat. Naast van grote symbolische waarde is de in 2018 geopende brug ook een belangrijke logistieke route om de troepen in Oekraïne te bevoorraden.

Kiev dreigde er sinds de start van de Russische invasie al meerdere keren mee om de brug onder vuur te nemen. Moskou dreigde daarop met vergeldingsaanvallen als Oekraïense troepen de brug zouden viseren. Op het schiereiland zelf waren er de voorbije maanden al verschillende keren aanvallen op Russische stellingen.

