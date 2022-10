Hij overwoog dochter Ivanka via Twitter te ontslaan en noemde Merkel een bitch: alweer verbijsterende biografie over Donald Trump

Wéér een biografie over Donald Trump, ben je geneigd te denken. De voorbije jaren werden we om de oren geslagen met boeken over de Amerikaanse ex-president. Telkens geschreven door bevoorrechte getuigen en waarnemers en mensen die dicht bij hem zeiden te staan. Maar toch wordt aan Confidence man iets meer waarde gehecht.

De uit New York afkomstige auteur Maggie Haberman, journaliste bij The New York Times, volgt Trump immers al sinds de jaren 80. Het leverde haar de bijnaam The Trump Whisperer op en het leidt ertoe dat zij een goed zicht heeft op het karakter en de echte drijfveren van Trump. “Hij is een voormalige vastgoedmakelaar die een redelijk klein bedrijf runde en continu probeerde om zichzelf groter te doen lijken zodat mensen niet zouden zien hoe klein hij werkelijk was. Zoiets is problematisch voor het presidentschap”, schrijft Haberman in het boek. “Want hij is heel erg onwetend en amper nieuwsgierig.”

Onthullingen

In het boek heeft Haberman het uitgebreid over New York en de inwoners van de stad, en hoe het kan dat zij Trump mee zo groot gemaakt hebben. Je leest ook hoe de jaren 80 en 90 Trump getekend hebben en hoe die zijn plaats zocht in een stad die toen nog vol corruptie zat. Maar uiteraard gaat het ook uitgebreid over het presidentschap van de man, en daar horen meerdere opvallende onthullingen bij.

Opmerkelijk is bijvoorbeeld de passage waarin zij schrijft dat Trump op een bepaald moment vast van plan was om zijn dochter Ivanka en haar man Jared Kushner via Twitter te ontslaan als adviseurs. Het was zijn toenmalige stafchef John Kelly die hem op andere gedachten kon brengen. Trump zou eerst met hen praten voor hen te ontslaan, zo beloofde hij Kelly, maar dat gesprek kwam er nooit en uiteindelijk bleven de twee gewoon aan.

Bang voor Covid

Tot verbazing van zijn eigen legerleiding, zo schrijft Haberman nog, heeft Trump meermaals overwogen om Mexicaanse drugslabo’s te bombarderen. De president zou ook banger geweest zijn van Covid-19 dan hij graag liet uitschijnen. Trump minimaliseerde het virus voortdurend, maar volgens het boek uitte hij bij meerdere mensen de vrees dat hij zou sterven toen hij zwaar ziek was geworden na zijn besmetting in oktober 2020.

Nog onthullingen? Dat hij meerdere belangrijke documenten door het toilet proberen te spoelen heeft. Dat stelden medewerkers vast toen ze meermaals zijn toilet moesten ontstoppen. Ook over zijn mening over andere wereldleiders leren we heel wat bij. Zo zou hij de Duitse oud-bondskanselier Angela Merkel een bitch genoemd hebben en bewaarde hij de brieven van Poetin en Kim Jong-un als waren het trofeeën. Ook opvallend: ze beschrijft een ontmoeting tussen Trump en toenmalig Brits premier Theresa May, waarin de twee het over abortus hebben. “Stel je eens voor dat sommige dieren met tatoeages je dochter verkrachtten en zij zwanger werd”, zou hij haar gevraagd hebben.