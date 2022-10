Sarah Ferguson geeft update over de corgi’s van Queen Elizabeth

“Het gaat goed en ze kunnen het goed met elkaar vinden”, zei Ferguson op het literaire festival Henley. In totaal wonen er nu zeven honden in de Royal Lodge, het verblijf waar Ferguson en Andrew samenwonen. Dat ligt enkele kilometers van Windsor Castle, het vroegere huis van de honden.

Toen Elizabeth overleed, had zij drie honden: twee corgi’s, Muick en Sandy, en een cockerspaniël. Sandy was een geschenk van prins Andrew en zijn kinderen in juni 2021 voor de 95ste verjaardag van de koningin. Muick werd in februari 2021 ook door prins Andrew aan de koningin geschonken, net voor de dood van prins Philip. De prijswinnende cockerspaniël Lissy leeft inmiddels weer bij haar trainer Ian Openshaw.

Vlak voor het overlijden van Elizabeth, overleed een van haar honden. Candy stierf in juni van dit jaar en was een kruising tussen een teckel en een corgi.