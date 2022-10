Anderlecht-supporters zijn het beu en zetten protestactie op poten: “De eerste 12 minuten zullen we niet aanwezig zijn in het uitvak”

Zoekt u morgenmiddag niet naar Anderlecht-supporters in de eerste twaalf minuten van de wedstrijd tegen KV Mechelen. De supporters van paars-wit hebben collectief beslist te protesteren en zullen pas na twaalf minuten hun plekje in het stadion innemen.

Felice Mazzu heeft Anderlecht voorlopig nog niet op de rails gekregen. Paars-wit beleeft een teleurstellend seizoensbegin en staat na tien speeldagen pas tiende. Ook in Europa konden de Brusselaars nog niet overtuigen. Reden genoeg voor de supporters van Anderlecht om te protesteren.

“We zullen de eerste 12 minuten niet aanwezig zijn in het uitvak als wijze van protest naar aanleiding van de huidige stand van zaken”, staat er te lezen in het statement van de supporters. “De 12 minuut is een symbolische verwijzing naar ons, supporters, die wel degelijk de slogan ‘WE ARE ANDERLECHT’ mogen scanderen en enkel wij die het logo eren en met trots dragen.”

Vooral het gebrek aan inzet is een doorn in het oog van de supporters. “Wij zijn Anderlecht, omdat we ook veel of bijna al onze vrije tijd investeren om onze club te steunen en we het gevoel hebben dat we niet evenveel return krijgen daarvoor. We willen hiermee zeker ook de spelers mee bewust maken dat ze meer beleving, meer inzet, passie en gedrevenheid MOETEN brengen, de trots om in het truitje van onze geliefde club is bij sommige ver te zoeken.”

“We vragen aan de sportieve staf een realistisch spelsysteem te brengen waar iedere speler meer tot zijn recht zal komen en dat de spelers op hun beste plaats uitgespeeld zullen worden. We beseffen ook dat met de huidige financiële middelen niet alles haalbaar is, maar de wil om te winnen MOET er wel degelijk zijn!”