Amerikaanse vrouw snijdt baby uit buik van vriendin om haar eigen valse zwangerschap te verbergen, nu riskeert ze de doodstraf

Een Amerikaanse vrouw is na een drie weken durend proces schuldig bevonden aan moord nadat ze een zwangere vrouw om het leven had gebracht en haar ongeboren kind uit haar buik gesneden had. Ze riskeert de doodstraf.

De feiten speelden zich in oktober 2020 af. Taylor Rene Parker (29) uit Bowie County, in de Amerikaanse staat Texas, was bevreesd haar lief te verliezen en was hem en wat andere mensen daarom al maandenlang aan het wijsmaken dat ze zwanger was. Op het proces, de voorbije drie weken, werd duidelijk hoeveel moeite zij deed om de schijn hoog te houden. Parker en haar lief hielden zelfs een gender reveal party om op feestelijke wijze het geslacht van het ongeboren kind te onthullen.

Op 9 oktober 2020 zei Parker dat ze naar het ziekenhuis in Idabel, Oklahoma, ging om zich te registreren om daar te kunnen bevallen. Diezelfde ochtend kwam bij de politie in New Boston, Texas, een noodoproep binnen. Een vrouw meldde dat ze haar dochter, 34 weken zwanger, dood aangetroffen had. Haar buik was opengesneden en de ongeboren baby zat daar niet meer in.

Tijdens een verkeerscontrole troffen agenten diezelfde ochtend Parker in haar auto aan met een pasgeboren baby op haar schoot. Het leek alsof ze net bevallen was, zo staat te lezen in de verslagen van de politie, omdat de navelstreng van het kind verbonden leek te zijn met de vrouw. Pas in het ziekenhuis werd duidelijk dat Parker niet bevallen was van het kind. Zij bekende daar dat ze een fysieke ruzie had gekregen met het slachtoffer, een vriendin van haar, en de ongeboren baby uit haar lichaam ontvoerd had. Uit onderzoek bleek dat het hartje van het kind nog even blijven kloppen is, maar het overleefde de tragedie uiteindelijk niet.

Na een drie weken durend proces, waarop meer dan zestig getuigen aan het woord kwamen en heel wat gruwelijk beeldmateriaal te zien was, werd Parker na amper een uur beraad schuldig bevonden aan moord. Op 12 oktober zal zij haar straf te horen krijgen. Volgens de openbaar aanklager zijn maar twee straffen mogelijk: een levenslange gevangenisstraf of de doodstraf.