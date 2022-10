Jonge vrouw die door rollercoaster geraakt werd, zal wellicht nooit meer spreken: “Kans op normaal leven miniem tot onbestaande”

De jonge vrouw die eind september levensgevaarlijk gewond raakte bij een ongeval op een rollercoaster in Australië, ligt nog altijd in coma maar is niet meer in levensgevaar. Volgens het ziekenhuis waar ze ligt is de kans echter miniem dat ze ooit nog een normaal leven kan leiden.

Shylah Rodden bracht op zondag 24 september een bezoekje aan de Melbourne Royal Show, een jaarlijks evenement dat honderdduizenden bezoekers lokt naar de hoofdstad van de Australische deelstaat Victoria. Het is nog altijd niet helemaal duidelijk wat er die dag precies gebeurde, maar zeker is dat ze betrokken raakte bij een ongeval in een achtbaan en daarbij levensbedreigende verwondingen opliep.

Sindsdien lag Rodden in coma in het ziekenhuis. Haar toestand is daar nu geëvolueerd van kritiek naar ernstig, meldt Daily mail. Met andere woorden: het levensgevaar is geweken. Al maakte een woordvoerder van het Royal Melbourne Hospital wel duidelijk dat de kans miniem tot onbestaande is dat ze na het ontwaken nog een normaal leven zal kunnen hebben.

Haar familie maakt dan ook duidelijk dat het geld dat sinds het ongeval ingezameld werd - al meer dan 9.000 dollar - naar de zorg voor haar zal gaan. “Dat geld zal gaan naar de behandeling, het herstel, aanpassingen aan haar woning”, laat een woordvoerder van haar familie weten. Want, zo benadrukt die, ze zal de rest van haar leven de klok rond zorg nodig hebben. Er wordt onder meer gevreesd dat ze nooit meer zal kunnen praten.