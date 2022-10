Bewakingscamera filmt moment van explosie op spoorbrug tussen Rusland en Krim

Er zijn bewakingsbeelden opgedoken die de explosie op de spoorbrug tussen Rusland en de Krim tonen. Zaterdagochtend is op de brug brand uitgebroken nadat een bomauto ontplofte. Zeven met brandstof gevulde treinwagons hebben daardoor vuur gevat, en ook de brug zelf liep grote schade op.

De video maakt duidelijk dat de vuurzee in amper een handvol seconden was ontstaan. Tot dusver is er geen sprake van slachtoffers. Beelden die na de brand werden vastgelegd, tonen onder meer dat verschillende delen van brug zijn ingestort.

De spoorbrug over de Straat van Kertsj werd op vraag van Russisch president Vladimir Poetin gebouwd na de annexatie van het schiereiland in 2014.

(kmlo)