Fernand Huts pleit voor energiecheques: “Kost overheid niet eens zo veel geld”

Ondernemer Fernand Huts pleit in een opvallende advertentie in het Nieuwsblad voor een energiecheque die bedrijven aan hun werknemers kunnen geven. Volgens hem kost dat de overheid niet eens zo veel geld.

De advertentie staat zaterdagochtend in heel wat Vlaamse kranten. Huts pleit in de tekst voor een energiecheque, te vergelijken met de al bestaande consumptiecheque. De cheque zou 500 euro waard zijn en moet dan volgens Huts gebruikt worden in de winter (tussen oktober dit jaar en maart volgend jaar).

Volgens zijn berekeningen kost elke cheque de staat slechts 65 euro. “Geen groot bedrag vergeleken met de enorme hulp voor de gezinnen”, schrijft hij.

Hij stelt dat zijn bedrijf, Katoen Natie - Indaver (dat zesduizend mensen tewerkstelt), alvast bereid is dergelijke energiecheques uit te delen. Veel bedrijven zullen dat voorbeeld volgen, schrijft hij nog.