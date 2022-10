Ouders geschokt na zware vechtpartijen tussen leerlingen: “Mijn zoon durft niet meer naar school”

Op het PITO in Stabroek zijn er op twee weken tijd twee vechtpartijen ontstaan tussen leerlingen. Zo kreeg de ATV-redactie een filmpje binnen waarop te zien is hoe een groepje meisjes een ander meisje in elkaar slaat op de parking van het winkelcentrum vlakbij de school. Vorige week kreeg een andere leerling klappen op de speelplaats en belandde hij in het ziekenhuis.

Volgens ouders van enkele leerlingen gaat het niet om alleenstaande gevallen, zo getuigen ze op ATV. “Een jongen die op de speelplaats in elkaar geslagen is, vrij ernstig, die jongen is naar mijn weten ook in het ziekenhuis opgenomen”, zegt een van de ouders. “En ook vorig jaar zijn er verhalen die terugkomen, van jongens die van school verwijderd worden omdat er messen aan te pas komen. Mijn zoon komt elke dag naar huis met of het één, of het ander. En het is elke dag hetzelfde. Die jongen durft niet meer naar school.”