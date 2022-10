Superjacht dat gelinkt wordt aan Russische miljardair duikt plots op in Hongkong

Een superjacht dat gelinkt wordt aan een Russische oligarch die op de Amerikaanse sanctielijst prijkt, is plots opgedoken in Hongkong. Dat stelde CNN vast. Daar ontsnapt de man aan de sancties die de VS hem opgelegd hebben.

Het megajacht Nord dook woensdag op in Hongkong. Het was vanuit het Russische Vladivostok naar daar gevaren, zo bevestigt de Chinese overheid. Het is niet duidelijk wanneer het jacht weer zal vertrekken. Een vertrekdatum kreeg de administratie van de haven voorlopig niet door. Er werden al enkele mensen op gezien, vermoedelijk leden van de bemanning.

Nord is een bijna 142 meter lang jacht waarvan de waarde op minstens 500 miljoen dollar geraamd wordt. Het zou eigendom zijn van de Russische oligarch en miljardair Aleksej Mordashov, al werd dat nooit bevestigd door de man zelf. Bronnen van CNN bevestigen evenwel dat het zo is.

Mordashov is de topman van het Russische staal- en mijnbouwbedrijf Saverstal en is een van de rijkste Russen. Zij vermogen wordt geschat op 18,7 miljard dollar. Hij staat op de Amerikaanse sanctielijst, net als zijn vrouw, zijn twee volwassen kinderen, Severstal en drie andere van zijn bedrijven. Die sancties hebben als doel dat de personen erop geen gebruik meer kunnen maken van hun bezittingen buiten Rusland. Dat blijkt in dit geval dus niet te lukken. Hongkong zegt immers enkel sancties te handhaven die zijn opgelegd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.