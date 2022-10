Na reeks nederlagen vervangt Moskou bevelhebber van invasie

Het Russische leger heeft zaterdag aangekondigd dat een nieuwe bevelhebber aan het hoofd komt van de zogenaamde “speciale militaire operatie” in Oekraïne. De voorbije dagen en weken leden de Russische strijdkrachten een reeks grote tegenslagen op het terrein en vanuit de top van het regime kwam er alsmaar meer ontevredenheid naar buiten over hoe de oorlog verloopt.

Het is eerder zeldzaam dat Moskou zo’n beslissing publiek maakt. Nieuw bevelhebber is de 55-jarige generaal Sergej Soerovikin, een veteraan van de burgeroorlog in Tadzjikistan in de jaren 90, de tweede Tsjetsjeense oorlog en de Russische interventie in Syrië. Hij leidde tot voor kort de Russische troepen in het zuiden van Oekraïne.

De naam van zijn voorganger werd nooit officieel bekendgemaakt, maar volgens Russische media was dat Aleksandr Dvornikov.

