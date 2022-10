Opnieuw grote protesten na overlijden van Mahsa Amini, opnieuw geweld in Iran

Schoolmeisjes scandeerden leuzen, arbeiders gingen in staking en er braken zaterdag conflicten met de ordediensten uit in Iran, waar betogingen naar aanleiding van de dood van Mahsa Amini hun vierde week ingingen, zeggen ngo’s.

De aanleiding voor de protesten zijn nog steeds de dood van de 22-jarige Iraanse Koerdische. Ze overleed op 16 september in een ziekenhuis, drie dagen eerder was in Teheran gearresteerd door de zedenpolitie voor het overtreden van de zeer strenge kledingvoorschriften voor vrouwen.

In een school in Saqez, de geboorteplaats van Mahsa Amini, in de provincie Koerdistan, scandeerden meisjes “vrouw, leven, vrijheid”. Elders deden demonstranten hun hoofddoek af om ermee boven hun hoofd te zwaaien, aldus mensenrechtenorganisatie Hengaw.

“We zijn niet langer bang. We zullen vechten”, stond op een groot spandoek te lezen op een viaduct van de Modares-snelweg die door het centrum van Teheran loopt, volgens online beelden geverifieerd door het Franse persbureau AFP.

Ook vinden er “algemene stakingen” plaats in Saqez, Sanandaj en Divandarreh, in de provincie Koerdistan, evenals in Mahabad, in de provincie West-Azerbeidzjan, heeft Hengaw, een in Noorwegen gevestigde NGO, verder gemeld. In Sanandaj werd geschoten tijdens een manifestatie.

Volgens Iran Human Rights, een ngo met zetel in Oslo, zijn sinds 16 september minstens 92 mensen om het leven gekomen. Een officieel rapport houdt het op zestig dodelijke slachtoffers, onder wie twaalf leden van de veiligheidstroepen.