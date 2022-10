Moorslede/Kortrijk/West-Vlaanderen

Zo’n 300 vrienden en familie namen zaterdagnamiddag afscheid van Aldo Dumoulin (50) in aula Uitzicht in Kortrijk. De oud-voetballer en sportfanaat ging afgelopen dinsdag naar de spoedafdeling van het ziekenhuis nadat hij druk op zijn borstkas had gevoeld. Enkele uren later liet de elektricien onverwacht het leven.