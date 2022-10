Man (52) dood aangetroffen in appartement in Merksem: parket vordert onderzoeksrechter voor moord

In de De Vlaschaardstraat in Merksem is zaterdagochtend een 52-jarige man om het leven gekomen in zijn appartement. Het Antwerps parket bevestigt dat het gaat om een verdacht overlijden en heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord.

De Antwerpse politie kreeg zaterdagochtend melding van een verdacht overlijden in een appartement aan de De Vlaschaardstraat in Merksem. “In de woonst is een 52-jarige man om het leven gekomen”, zegt Lieselotte Claessens van het Antwerps parket. “Volgens de eerste vaststellingen is er sprake van een verdacht overlijden. De politie stelde een perimeter in, het gerechtelijk labo en een wetsdokter kwamen ter plaatse voor onderzoek.”

Over de verdachte omstandigheden van de dood wil het parket voorlopig niet verder communiceren. Wel is er intussen een onderzoeksrechter gevorderd voor moord. Op dit moment is er nog geen verdachte opgepakt.

© nelo

Slaande ruzies

De feiten hebben zich afgespeeld in een appartement op de tweede verdieping dat al enkele jaren wordt bewoond door een koppel mannen. Buurtbewoners beschrijven hen als twee erg teruggetrokken personen met een zichtbaar alcoholprobleem. “Ik zie ze hier regelmatig voorbij wandelen met een winkeltas vol drankflessen, nooit eten”, vertelt een buurman.

“Bij een kort babbeltje op straat moest je nooit te dichtbij komen”, zegt een buurvrouw enkele woning verderop. “Je rook de alcohol al van ver.” Dat alcoholprobleem uitte zich vaak in slaande ruzies met gebonk op deuren en muren. De onderburen moesten regelmatig ’s nachts de politie verwittigen om tussen te komen.

Zo ook afgelopen nacht rond 5 uur, sindsdien bleef de politie ter plaatse. Wat er zich toen in het appartement heeft afgespeeld, zal het onderzoek moeten uitwijzen.

© nelo