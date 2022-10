Op naar de 100! Assistkoning Kevin De Bruyne komt nu echt op eenzame hoogte met recordpass voor Manchester City

Kevin De Bruyne mag weer een record bijschrijven in zijn intussen indrukwekkende boek. De spelmaker van Manchester City deelde zondag tegen Southampton zijn 94ste assist uit voor Manchester City in de Premier League. Daarmee haalt hij David Silva (93 assists) bij en wordt de Belg alleen recordhouder bij zijn team, allround staat hij nu al op de vijfde plek.

De assist van ‘KDB’

Manchester City hees zich op de tiende speeldag van de Premier League voorlopig aan kop van het klassement na een vlotte 4-0 overwinning tegen Southampton. Joao Cancelo (20.) effende het pad, Phil Foden (32.), Riyad Mahrez (49.) en de onvermijdelijke Erling Haaland (65.) diepten de score uit in het Etihad Stadium. Kevin De Bruyne mocht 20 minuten voor tijd gaan rusten.

Op hetzelfde moment gaf een geplaagd Leicester een voorsprong uit handen in en tegen Bournemouth (2-1). Philip Billing (68.) en Ryan Christie (71.) wisten de openingstreffer van Patson Daka (10.) in enkele minuten uit. Wout Faes en Youri Tielemans maakten de 90 minuten vol in het verliezende kamp, waar Timothy Castagne halverwege de tweede helft gewisseld werd en Dennis Praet aan de bank gekluisterd bleef. Leicester blijft voorlaatste in de tussenstand van de Engelse eerste klasse met 4 punten. City voert de ranglijst aan met 23 eenheden.

In de resterende confrontaties troefde Chelsea Wolverhampton af met 3-0 en haalde Newcastle met 5-1 uit tegen Brentford.

