Koen Casteels sprokkelt puntje met Wolfsburg, Xabi Alonso beleeft geslaagd debuut bij Bayer Leverkusen

Yannick Gerhardt (27.) bezorgde de bezoekers de voorsprong, maar aan het begin van de tweede helft moest Koen Casteels zich gewonnen geven op een poging van Robert Gumny (55.), waarmee de partij onbeslist eindigde. Sebastiaan Bornauw bleef de hele partij op de bank.

Tegelijkertijd beleefde Xabi Alonso een droomdebuut bij Bayer Leverkusen, tegenstander van Club Brugge in de groepsfase van de Champions League. Schalke 04 droop met 4-0 af naar Gelsenkirchen. Moussa Diaby (38.), Jeremie Frimpong (41. en 52.) en Paulinho (90.) waren de doelpuntenmakers van dienst. Vooral de knal van Diaby was er eentje om in te kaderen.

Leverkusen klimt op die manier weg uit de degradatiezone en schuift op naar de veertiende plaats in het algemene klassement van de Duitse eerste klasse met 8 punten. Wolfsburg staat een plek hoger geposteerd met een punt meer.

Op hetzelfde moment won Bochum zijn eerste match van dit seizoen. Thuis tegen Frankfurt werd het 3-0. RB Leipzig kwam in Mainz niet verder dan een 1-1-gelijkspel.