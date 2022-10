N-VA komt met besparingsvoorstel van tientallen miljoenen euro’s op politieke apparaat

Premier Alexander De Croo zette eerder deze week een aantal voorstellen op papier om te besparen op de interne werking. Die liggen dit weekend op tafel tijdens het begrotingsconclaaf. “Symbolische voorstellen die eenmalig enkele honderdduizenden euro’s zouden opbrengen”, aldus N-VA, die zelf een rist voorstellen afklopte. “Voorstellen die in het nadeel zijn van de grootste partijen, dus men kan de N-VA niet verwijten dat ze voorstellen doet vanuit het eigen belang”, luidt het.

De grootste potentiële besparingspost blijft de volledige afschaffing van de Senaat - een ingreep die volgens N-VA 44 miljoen euro per jaar zou opleveren. Nog een forse bezuiniging kan er komen via een vermindering van het aantal parlementsleden. Het Vlaams Parlement inkrimpen van 124 naar 100 volksvertegenwoordigers zou 5 miljoen euro in het laatje brengen. Dat kan nog oplopen als dezelfde oefening gebeurt in andere assemblees, en nog hoger na een confederale hervorming die de partij voorstaat.

Maar dat zijn institutioneel verregaande ingrepen. Daarnaast blijft N-VA pleiten voor een afschaffing van de indexering van de partijdotaties die uitgaan van het nationale en het regionale niveau. Omdat het voorstel nog nooit een meerderheid haalde, stelt de partij een indexstop voor van die partijdotaties gedurende de rest van de legislatuur. Deze maatregel op zich levert, zeker onder de huidige inflatie, al snel een structurele besparing van jaarlijks vijf miljoen euro op, luidt het. Daar bovenop wil N-VA de partijdotaties vanuit de provincies afschaffen.

N-VA gelooft ook dat tot 20 miljoen euro kan bespaard worden op de werking van de kabinetten, maar dan op alle niveaus. De partij merkt daarbij op dat de werkingskosten van huidige regering jaarlijks 10 miljoen euro hoger liggen dan in de voorgaande Zweedse regering. Maandag buigt het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement zich over een eigen besparingstraject.

Tot slot breekt de partij een lans voor een indexsprong op de verloning van ministers en parlementsleden. Op Vlaams niveau alleen zou dat 0,5 miljoen euro opbrengen.