Elf manifestanten van Code Rood aangehouden bij actie aan TotalEnergies in Feluy

Het parket van Bergen-Doornik heeft zaterdag geen gerechtelijke aanhoudingen verricht in Feluy, waar honderden actievoerders de vestiging van TotalEnergies omsingelen om de activiteit er te verlammen. Elf personen werden administratief aangehouden, omdat ze weigerden hun identiteitskaart te tonen. Zij worden mondjesmaat vrijgelaten zodra ze zijn geïdentificeerd. Volgens parket en politie is alles rustig en zou de actie zondagmiddag eindigen.

Sinds zaterdagochtend blokkeren honderden burgers, die lid zijn van de coalitie Code Rood, de toegang tot de vestiging van TotalEnergies in Feluy (Henegouwen) en een depot in Wandre (Luik), met als doel de infrastructuur volledig lam te leggen. Met deze actie van grootschalige burgerlijke ongehoorzaamheid, willen de initiatiefnemers de uitstap uit de fossiele brandstoffen eisen en de fossiele industrie met de vinger wijzen voor zijn verantwoordelijkheid in de klimaat- en sociale crisis.

© Kristof Vadino

“De deelnemers aan deze actie zijn mensen als u en ik die de ecologische en sociale ramp veroorzaakt door de activiteiten van bedrijven als TotalEnergies aanklagen”, zei Jolien Paeleman, woordvoerster van Code Rood, eerder al. “TotalEnergies heeft de afgelopen maanden recordwinsten geboekt in een context van de klimaatcrisis en diepe sociale ellende, waarin gezinnen hun energierekening niet meer kunnen betalen.”

De activisten hingen spandoeken op die de Franse energiereus oproepen om zijn “neokoloniale projecten voor de ontginning van fossiele brandstoffen te stoppen”.