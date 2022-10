Noord-Korea voert opnieuw test uit met ballistische raket

Volgens de Japanse kustwacht is het projectiel klaarblijkelijk reeds neergestort in zee. De kustwacht riep schepen in het gebied op de autoriteiten te contacteren indien zij brokstukken van de raket hadden opgemerkt. Ze naderen is uit den boze.

De lancering kwam er enkele uren nadat Seoel en Washington gezamenlijke manoeuvres op zee hadden afgerond.

Yonhap sprak van een zevende “provocatie” in twee weken tijd. Dinsdag heeft Noord-Korea voor het eerst sinds vijf jaar een middellange afstandsraket over Japan laten vliegen.

VN-resoluties verbieden Noord-Korea tests uit te voeren met ballistische raketten van gelijk welke reikwijdte en die een kernkop kunnen vervoeren.