Kernkabinet afgelopen: gesprekken over begroting gaan zondag voort

Het kernkabinet zat sinds 10 uur samen in de Wetstraat 16 voor het begrotingsconclaaf. Omstreeks 1 uur was de vergadering afgelopen. De premier heeft in de loop van de avond een tijdlang bilaterale gesprekken gevoerd, maar er vond ook nog een plenaire onderhandeling plaats over de meervragen van de verschillende partijen. Definitieve beslissingen zijn naar verluidt niet afgeklopt.

Vanaf zondagmorgen zit de kern opnieuw samen. Tegen dinsdagnamiddag moet er een akkoord zijn, want dan staat de state of the union van de eerste minister in de Kamer geprogrammeerd.