Haalt Mbaye Leye nog de derby tegen Kortrijk als coach van Zulte Waregem? “Misschien is het allemaal geen pech”

De ontgoocheling was groot in de kleedkamer van Essevee. De vijfde opeenvolgende nederlaag sloeg duidelijk wonden. Het was meteen ook al de achtste keer dit seizoen dat Zulte Waregem met lege handen achterbleef: “Het verval na rust was inderdaad te groot”, gaf Mbaye Leye na afloop toe. “Moeilijk te geloven dat het om dezelfde spelers gaat.” Toch lijkt de voormalige aanvaller niet meteen te moeten vrezen voor zijn job.

Het bestuur van Zulte Waregem ging deze zomer in zee met de Senegalees om een nieuw project op te starten. Een karrenvracht aan nieuwe gezichten streek neer in Waregem. Ook in de bestuurskamer van Essevee weet men dondersgoed dat het tijd vergt om een team te kneden. Leye voelt zich zeker nog wel gesteund maar de spoeling is dun aan de Gaverbeek, heel dun zelfs. Een trainerswissel lijkt dan ook niet meteen aangewezen. Ook al omdat Leye nog de steun van de kleedkamer geniet.

De statistieken liegen er nochtans niet om. Een negatief doelpuntensaldo van -16 verraadt meteen waar het schoentje knelt bij Essevee: slechts negen goals gescoord en maar liefst 25 tegentreffers geïncasseerd. Dit Zulte Waregem mist heel wat basiskwaliteit. Coach Mbaye Leye wond er na de ontluisterende 2-5 thuisnederlaag tegen OH Leuven dan ook geen doekjes om: “Voor rust ging het goed maar dan geef je de doelpunten gewoon cadeau.”

Vossen had Zulte Waregem nog op voorsprong gebracht. — © BELGA

Inderdaad. Bij rust stond Essevee 1-0 voor. Met dank aan OH Leuven dat 45 minuten lang leek te slaapwandelen. Niets mee te maken, dacht Jelle Vossen en de jubilaris die zijn 400ste duel in de Jupiler Pro League afwerkte, prikte kort voor de pauze de 1-0 tegen de netten: “Tijdens de rust drukte ik de jongens nog op het hart dat we misschien wel voor de belangrijkste helft van het seizoen stonden”, zuchtte Vossen achteraf. “Triest hoe we het vervolgens helemaal uit handen geven.”

Bij de bezoekers bracht Marc Brys meteen na rust twee nieuwe krachten in. Met Gonzalez en Kiyine gaf hij zijn team een kwaliteitsinjectie waar Mbaye Leye enkel kan van dromen. Essevee gaf in de tweede helft niet meer thuis en slikte zelfs nog vijf goals: “Het verval na rust was inderdaad te groot”, stelde ook de voormalige spits vast. “Moeilijk te geloven dat het om dezelfde spelers gaat. Maar het is een oude voetbalwet: je moet niet 45 maar 90 minuten gefocust blijven.”

Leye zag zijn ploeg kopje onder gaan. — © BELGA

Ook de ervaren krachten geven niet thuis

Volgend weekend staat de derby op bezoek bij KV Kortrijk op het programma. Een affiche die altijd al voor de nodige nervositeit zorgt in Waregem. De lokale aanhang toonde zaterdagavond aanvankelijk nog wel begrip. De spelers werden tot aan de 1-2 van OH Leuven hartstochtelijk aangemoedigd, maar toen de kopjes bij de thuisspelers naar beneden gingen, rolden de frustraties van de tribunes in de Elindus Arena: “We verzuimden om onze fans mee te krijgen in ons verhaal”, besefte ook Leye.

Coach Mbaye Leye zit niet stevig in het zadel bij Zulte Waregem. — © BELGA

Toch rijst meer dan ooit de vraag of dit Zulte Waregem in staat mag worden geacht om de degradatiestrijd tot een goed einde te brengen: “Het waren zeker niet alleen de jonkies die vandaag in de fout gingen”, merkte Leye terloops nog fijntjes op. “We moeten veel efficiënter worden, zowel voorin als achterin maar misschien is het allemaal ook geen pech”, toonde de geboren optimist zich heel even ook realist. Het bescheiden nazomertje houdt nog even aan maar in Waregem luiden de stormklokken.