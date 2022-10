Code Rood bezet sites TotalEnergies ook zondag nog: bedrijf ondervindt geen hinder

Activisten van de burgerbeweging Code Rood blokkeren ook zondagochtend nog de sites van TotalEnergies in Feluy (provincie Henegouwen) en Wandre (provincie Luik). De activiteiten van de groep worden echter niet verstoord omdat de actie was aangekondigd.

Honderden activisten blokkeren sinds zaterdagochtend de toegang tot de bedrijven van de energiereus. Met de “massale actie van burgerlijke ongehoorzaamheid” eisen de deelnemers de afschaffing van fossiele brandstoffen. De activisten hebben de nacht doorgebracht op de sites en dat verliep zonder incidenten. De actie zal naar verwachting later op de dag worden afgerond.

TotalEnergies ondervindt geen hinder van de actie. “De actie was aangekondigd en we hebben geanticipeerd op de dienstverlening aan onze klanten”, zegt een woordvoerder. “De demonstratie wordt goed begeleid door de politie, er is geen poging gedaan om onze installaties binnen te dringen.” De groep respecteert het recht om te betogen, maar herinnert eraan dat er veiligheidsregels gelden op haar sites omwille van de producten die daar aanwezig zijn. Het bedrijf geeft ook nog mee dat het volop inzet op energietransitie, met investeringen van vier miljard euro dit jaar in de productiecapaciteit van hernieuwbare energie.

Zondagnamiddag vindt in Écaussinnes nog een betoging plaats als steun aan de activisten van de coalitie Code Rood. De optocht wordt georganiseerd door meer dan twintig middenveldorganisaties.