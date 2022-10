Tweede dag van begrotingsconclaaf gestart: energie ligt nog steeds op tafel

Vorige zondag legde Energieminister Tinne Van der Straeten een voorstel op tafel om de overwinsten van energieproducenten af te romen. Ruim een week geleden kwam Europa met een voorstel voor zo’n mechanisme. Het voorstel van Van der Straeten gaat verder dan het Europese kader door de overwinsten vanaf 130 euro per MWh te viseren terwijl Europa 180 MWh naar voren schuift. Het zou goed zijn voor 4,7 miljard euro: 1,8 miljard euro dit jaar en 2,9 miljard euro volgend jaar, al hangt de opbrengst voor 2023 af van hoe de markt evolueert. Bij de start van de onderhandelingen zondag herhaalde ze dat het Europees kader een minimum is. “Iedereen wil een zo robuust mogelijk systeem”, zei ze.

“Het voorstel van Tinne Van der Straeten is zeer robuust”, verzekerde Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet. “Er zijn overwinsten in de energiesector. We moeten echt voluntaristisch zijn om die af te romen en te herverdelen. Hoe meer overwinsten we kunnen afromen, hoe meer we kunnen herverdelen en hoe positiever dat is voor onze burgers en ondernemingen, de kmo’s en ambachten inbegrepen.”

Binnen de meerderheid willen sommigen niet te fel afwijken van het Europese kader omwille van de juridische zekerheid. Zo herhaalde CD&V-vicepremier en minister van Financiën Vincent Van Peteghem zijn eis voor een solide mechanisme. Hij wilde binnen het Europese kader blijven.

Ook op tafel van de topministers ligt de uitbreiding van het sociaal tarief. Daarover moet een principeakkoord gesloten worden, dat de komende weken verder uitgewerkt moet worden.