Nijlpaard Hermien wordt 42 en geniet van monddouche in de Zoo

Op 10 oktober wordt nijlpaard Hermien 42 jaar en dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Hermien woont al sinds 1985 in de Antwerpse Zoo, met een korte tussenstop in Planckendael. Ze woont samen met haar dochter Imani in Hippotopia.

Terwijl Imani zich buiten onder water schuilhoudt, komt Hermien in het binnenbad even kijken als verzorgster Sarah ons verwelkomt. “Ze vertrouwt het zaakje toch niet helemaal”, leest zij in de gedragingen van Hermien. “Het is een heel lief dier, maar eentje met een handleiding. Ze is erg schuw en gereserveerd. Ze heeft het moeilijk met nieuwe situaties en is enorm routinegevoelig.”

Dat uitte zich ook in 2001. Toen werd haar verblijf in Antwerpen verbouwd en verhuisde ze een tijdje naar Planckendael. Een verandering die haar pleinvrees opleverde, waardoor ze in haar nieuwe thuis niet naar buiten wilde. Gelukkig bevalt Hippotopia in Antwerpen haar wel – meer plaats en verder van het publiek – en komt ze nu weer vlot buiten.

Hermien vertrouwt het zaakje niet, merkt verzorgster Sarah op. — © Joris Herregods

42 jaar is een gerespecteerde leeftijd voor nijlpaarden, al kunnen nijlpaarden in dierentuinen 50 jaar worden. Als een echte bejaarde dame kampt Hermien met enkele kwaaltjes. “Ze sukkelt soms met haar poten, haar gewrichten doen al eens pijn en haar huid craqueleert wat. Dat komt omdat nijlpaarden een soort olie verliezen om de huid soepel te houden, maar dat werkt bij Hermien niet meer zo goed. We proberen haar te helpen door af en toe uiercrème op haar huid te smeren.”

Vanop afstand

Dat is geen sinecure, want nijlpaarden blijven gevaarlijke dieren. “We gaan nooit in hun verblijf. Als Hermien tegen de kant komt staan, kunnen wij aan haar huid en ze lijkt het insmeren wel leuk te vinden. Ze blijft dan mooi liggen.”

Vandaag staat er geen crème op het programma, wel een monddouche. Als die enorme bek opengaat, ziet dat er best spectaculair uit. Haar tanden lijken alle kanten uit te steken, kleuren geel en in die bek is plaats voor meer dan één mensenhoofd. “Ze houdt haar bek gewoon open, ze drinkt daar niet echt van, ze vindt het gewoon fijn dat het water zo door haar mond stroomt”, vertelt Sarah. “We leren haar op commando om haar bek open te doen omdat we zo hun tanden kunnen verzorgen als dat nodig is. Of om bloed te trekken als ze ziek zouden zijn. Onze training bij de nijlpaarden is echt puur om medische controles uit te kunnen voeren.”

En dat werkt, want zo werd in december vastgesteld dat Hermien en Imani aan corona leden. Intussen zijn we dat weer door en kan Hermien zonder zorgen haar verjaardag vieren.

Een nijlpaardengebit zie je niet alle dagen. — © Joris Herregods

NIJLPAARD ID

Soort: landzoogdier

Leefgebied: Afrika

Voeding: voornamelijk gras

Draagtijd: 8 maanden

Ouderdom: 50 jaar