Rode Duivels loten haalbare kaarten voor kwalificaties Euro 2024: Zweden en Oostenrijk zijn moeilijkste tegenstanders

Het EK voetbal wordt over twee jaar dichtbij huis georganiseerd: Duitsland is dan gastheer. De loting voor de kwalificaties vond daarom plaats in Frankfurt. België werd ingedeeld in groep F en krijgt dus Oostenrijk en Zweden als belangrijkste concurrenten voor de kwalificatie. Azerbeidzjan en Estland zijn de twee kleinere tegenstanders tegen wie de Rode Duivels het zullen moeten opnemen.

Nederland kreeg een moeilijkere loting: het treft in groep B regerend wereldkampioen Frankrijk en zal daarnaast ook tegen Ierland, Griekenland en het nietige Gibraltar spelen. In groep C vinden Italië en Engeland elkaar terug: op het vorige EK bekampten zij elkaar in de finale, waarin Italië aan het langste eind trok.

De kwalificatieronde begint in maart volgend jaar en is afgerond tegen maart 2024. Het EK zelf vindt plaats van 14 juni tot 14 juli 2024: de finale wordt in het Olympisch Stadion in Berlijn gespeeld. Het is de eerste keer dat het huidige Duitsland dit toernooi mag organiseren: in 1988 was West-Duitsland wel al eens gastland. In 2006 ging ook het WK door bij onze oosterburen.

De volledige loting van de kwalificaties voor Euro 2024:

Groep A

Spanje

Schotland

Noorwegen

Georgië

Cyprus

Groep B

Nederland

Frankrijk

Ierland

Griekenland

Gibraltar

Groep C

Italië

Engeland

Oekraïne

Noord-Macedonië

Malta

Groep D

Kroatië

Wales

Armenië

Turkije

Letland

Groep E

Polen

Tsjechië

Albanië

Faeröer

Moldavië

Groep F

België

Oostenrijk

Zweden

Azerbeidzjan

Estland

Groep G

Hongarije

Servië

Montenegro

Bulgarije

Litouwen

Groep H

Denemarken

Finland

Slovenië

Kazachstan

Noord-Ierland

San Marino

Groep I

Zwitserland

Israël

Roemenië

Kosovo

Wit-Rusland

Andorra

Groep J

Portugal

Bosnië-Herzegovina

IJsland

Luxemburg

Slowakije

Liechtenstein