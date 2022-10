Wat! Een! Stunt! Na Standard en Anderlecht heeft Westerlo nu ook Club Brugge over de knie gelegd. Voor de eerste keer in de geschiedenis drie punten op het veld van blauw-zwart. Jonas De Roeck bombardeerde alle spelers tot man van de match, al was de handtekening van Lyle Foster en Sinan Bolat net iets nadrukkelijker aanwezig.