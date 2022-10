KV Oostende flirt met degradatiezone, punt op Seraing is amper een troost: “Het moet op alle vlakken beter”

LEES OOK. Tienkoppig Seraing geeft in extra tijd de overwinning uit handen tegen Oostende

We overdrijven niet: indien KV Oostende aan de rust 3-0 in het krijt stond, was dat gewoon terecht geweest. Keer op keer werden lange ballen in de rug van Katelaris en co gedropt, maar gelukkig stond het vizier van Marius, een spits uit Tsjaad, niet scherp. “Ze waren veel gevaarlijker. Wij hadden dan weer moeite om iets te creëren. In en rond de zestien waren wij niet efficiënt genoeg”, wist ook Brecht Capon. De routinier probeerde nog te zalven - “het spel slecht? Dat nu ook weer niet” - maar wij hadden genoeg gezien: KVO was de mindere van Seraing, en mag héél blij zijn dat het na deze speeldag niet bij de laatste drie kampeert. Een nederlaag in Luik was een rampscenario geweest, wetende dat er matchen tegen Union en Antwerp aankomen.

Seraing stond lang op winst, maar pakte uiteindelijk een puntje. — © BELGA

“Of ik kan leven met dit puntje? Ik moet wel”, sprak Vanderhaeghe. De opluchting was groot dat Medley in de blessuretijd nog een cross van Boonen tegen de touwen kopte. Want verliezen of een draw op Seraing: het was wel degelijk een wereld van verschil. “We lopen een punt in op Kortrijk, en Seraing blijft achter ons. Ook daar moeten we blij om zijn”, ging de coach verder. Maar ook hij kon niet tevreden zijn met de prestatie die zijn ploeg had geleverd. “Onze aanvallers waren er niet. Dat ik Medley liet invallen als spits? We weten dat hij een goal kan maken, ook al is Zech een verdediger. Maar hij stond er tenminste, hé.” Wie niét thuis gaf: ref Arthur Denil. Twee discutabele penaltyfases spraken amper in het voordeel van KV Oostende, al doet dat niets af aan de matige ploegprestatie.

© BELGA

De situatie vandaag is wat ze is: KV Oostende staat niet in de degradatiezone, maar heeft geen marge. “We moeten er elke week voor vechten”, zei ook Medley, die zaterdagavond als redder in nood optrad. In Oostende hadden ze de match op Seraing echt wel met stip aangeduid op de kalender, in de optiek dat daar drie levensbelangrijke punten te verdienen vielen. Maar in de realiteit draaide dat even anders uit. “We moeten streng zijn voor onszelf”, besloot Capon. “Natuurlijk moeten we blij zijn dat we in het slot nog een belangrijk punt pakken, maar we moeten gewoon beter doen. Op alle vlakken.”