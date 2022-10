Roberto Martinez is tevreden over EK-loting Rode Duivels, maar blijft vooral met WK bezig: “Ik ben niet blij met Eden Hazard”

De voorronde voor het EK, dat in 2024 in Duitsland wordt georganiseerd, begint pas in maart 2023 en eindigt in november van dat jaar. Het houdt niemand al echt bezig.

“Vijf teams in plaats van zes teams in de groep is positief”, zegt bondscoach Roberto Martinez. “Zo kunnen we oefenwedstrijden inlassen om jonge spelers in te passen. Oostenrijk heeft een ervaren coach (Ralf Rangnick, nvdr.) en het is lang geleden dat we ertegen speelden. Zweden deed het in de Nations League niet zo goed als we allemaal verwachtten (degradatie naar categorie C, nvdr.).”

“Azerbeidzjan is ver en dat is al een uitdaging op zich. Estland kennen we goed”, gaat de bondscoach verder. “Het wordt een goede manier om het EK 2024 voor te bereiden. Dat het geen probleem zou mogen zijn met twee teams per groep die zich rechtstreeks en de derde nog via de play-offs kwalificeren? Zo eenvoudig is dat niet. Kijk naar Europees kampioen Italië, dat niet op het WK staat. Maar vanaf morgen begint het WK weer. Daar gaat onze focus heen.”

Dat brengt ons bij wat hete hangijzers: de geblesseerden Saelemaekers en Lukaku, de in Dubai voetballende Denayer en de tussen twee interlands feestende Eden Hazard. “Er is die algemene vrees voor blessures”, zegt Martinez. “Neem Saelemaekers en zijn knieblessure. Hij is nog niet afgeschreven. We wachten tot 10 november, de dag dat de selectie wordt bekendgemaakt. Vroeger dan 9 november stel ik de 26-koppige selectie niet samen.”

Romelu Lukaku dan. “Het probleem is dat hij zo’n blessure nog nooit had (scheurtje in de dijspier, nvdr.). Hij mag zeker niet te vroeg beginnen. Over ritme maak ik me niet te veel zorgen. Dat pikt hij snel op. Denayer werkt hard in Dubai. Hij is fit en ik zal hem beoordelen. Ik volg hem van kortbij. En wat Eden Hazard betreft, daar ben ik niet blij mee. Ik zal het er met hem over hebben. Face to face. Hij is al lang bij de Rode Duivels. Hij zit in een moeilijke periode. Hij heeft nooit in deze situatie gezeten. Ik ga hem steunen en laat hem zeker niet vallen. Ik wil het groter plaatje beoordelen.”

(lvdw)