Tankstations in grensregio zien vraag tot twintig procent stijgen

De acties van de vakbonden voor loonsverhoging begonnen tien dagen geleden in verschillende Franse raffinaderijen en brandstofdepots. Franse tankstations kampen daardoor met een tekort aan benzine of diesel, vooral in Hauts-de-France en Ile-de-France. Het gevolg is dat veel Fransen nu in ons land komen tanken.

“We hadden ons aan de verhoogde vraag verwacht, door de stakingsacties in Frankrijk maar ook door de blokkade op de site van TotalEnergies in Feluy”, aldus Neirynck. “We hebben voorraden opgebouwd.”