Bouchez: “Stop met hardwerkende spaarder te bestraffen en corrigeer misbruik van sociaal tarief”

“Mensen met meerdere huizen zijn niet rijk, maar heel gewone, hardwerkende middenklassers.” Dat is de reden waarom MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez vasthoudt aan het fiscaal voordeel voor de tweede woning. Tegelijkertijd pleit hij in VTM nieuws voor een plafond op het “opstapelen” van sociale premies.

De federale begrotingsbesprekingen, die dinsdag moeten uitmonden in een klinkende State of the Union, beloven niet veel minder moeizaam te zullen verlopen dan de Vlaamse processie van Echternach eind vorige maand. CD&V-voorzitter Sammy Mahdi pleitte zondagochtend in De zevende dag voor een grote fiscale hervorming, gebaseerd op de blauwdruk van zijn minister van Financiën Vincent Van Peteghem. Die komt neer op een belastingvermindering van ongeveer 1.300 euro netto per jaar voor een werknemer.Maar in VTM Nieuws stond MR-evenknie Georges-Louis Bouchez op de rem wat nieuwe belastingen betreft.

Alle extra belastingen die (grote) bedrijven treffen, zoals de verhoging van de effectentaks, zullen alleen maar een kapitaalvlucht veroorzaken, meent hij. “We moeten rekening houden met de competitiviteit van onze bedrijven”, luidde het. Bouchez ijvert voor een hervorming van de arbeidsmarkt, een soort jobsdeal 2.0. Maar hij zette zich niet af tegen een (gedeeltelijke) fiscale hervorming, gebaseerd op de blauwdruk van Van Peteghem.

‘Niet rijk’

Ook is Bouchez mordicus tegen de afschaffing van het fiscaal voordeel op de aankoop van een tweede woning, zoals de linkse flank van de Vivaldi-ploeg voorstelt. “Waarom? Omdat iemand die een tweede huis of appartement koopt, niet rijk is. Dat is gewoon iemand die hard gewerkt en goed gespaard heeft. Het is de realiteit van een zelfstandige in dit land, van een gemiddeld middenklassegezin dat zijn spaargeld graag investeert in de “veilige” immomarkt. Het moet gedaan zijn met die groep – die hard werkt en ook maar gewoon probeert vooruit te geraken in het leven – af te straffen.”

Omgekeerd moet er maar eens gekeken worden naar de groep die de sociale premies en steunmechanismen “opstapelt”, stelt Georges-Louis Bouchez. “In mijn streek in Henegouwen werkt één op de twee mensen uit de actieve bevolkingsgroep níet. Ik ben het beu dat men alleen focust op de meest kwetsbaren als er geld wordt vrijgemaakt, terwijl zij niet zelden op verschillende vlakken ondersteund worden: een vervangingsinkomen of uitkering, met daarbovenop een sociale woning, sociale tarieven voor energie, kinderopvang, studietoelagen, enzovoort. Ik ben niet tégen premies, maar ik vind wel dat er een plafond mag worden ingesteld. Zo mag de werkloosheidsuitkering nog meer beperkt worden van mij.”

Regeerakkoord

Hij voegt er fijntjes aan toe dat het belasten van de vakbondspremies “80 miljoen euro” zou opleveren – al ligt dat voorstel helemaal niet op de onderhandelingstafel. Volgens de MR-voorzitter spoort zijn discours perfect met het regeerakkoord, waarin gestreefd wordt naar een tewerkstellingsgraad van 80 procent. “Laat ons dat voor ogen houden, en al beginnen met correcties in te voeren zodat het sociaal tarief niet misbruikt wordt.”

De begrotingsbesprekingen zijn volop bezig. Er zou een consensus zijn over de uitbreiding van het aantal uren dat studenten mogen werken zonder kindergeld te verliezen (van 475 naar 600 of 700), en de uitbreiding van de flexijobs naar de zorg en naar de landbouw- en evenementensector. De beloofde 7 procent opslag voor ambtenaren (bovenop de index) komt er allicht niet. Maar, zoals dat gaat binnen de regering, er is natuurlijk pas een akkoord als er over alles een akkoord is.