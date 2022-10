“Coach Peter Bosz ontslagen bij Olympique Lyon, Laurent Blanc in de wachtkamer”

De Nederlander Peter Bosz is na een reeks zwakke resultaten ontslagen als hoofdtrainer van de Franse eersteklasser Olympique Lyon, de ex-club van Rode Duivel Jason Denayer, zo melden Franse media zondag. Voormalig Frans bondscoach Laurent Blanc zou de topkandidaat zijn om hem op te volgen. Bevestiging van de club is er vooralsnog niet.

Bosz was sinds juni 2021 bij Lyon aan de slag. In de Ligue 1 verloren ze vier van hun laatste vijf wedstrijden. Vrijdag kwamen ze voor eigen publiek niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen promovendus Toulouse. Met veertien punten komen ze in de stand niet verder dan de zevende plaats.

In afwachting van de komst van de nieuwe coach zou adjunct Claudio Caçapa tijdelijk overnemen. Voor de 56-jarige Blanc, die in februari ontslagen werd bij het Qatarese Al-Rayyan, zou het een terugkeer naar de Ligue 1 betekenen na een afwezigheid van meer dan zes jaar. Destijds vertrok hij na drie seizoenen bij topclub Paris Saint-Germain. Voordien was hij ook drie seizoenen bij Bordeaux (2007-2010) aan de slag geweest.