Barcelona-voorzitter Joan Laporta verdedigt Super League: “Aantrekkelijke, eerlijke en strijdvaardige competitie”

“Met de Super League worden de clubs meester over hun lot. De huidige situatie is zorgwekkend. We nemen alle kosten en risico’s op ons. Het Europese voetbal zit in een neerwaartse spiraal op vlak van supportersaantallen en aantrekken van nieuw publiek. Jongeren voelen zich aangetrokken tot andere vormen van ontspanning”, luidde het in Laporta zijn betoog.

“De Super League pakt deze problemen aan”, vervolgde hij. “Als we vrij mogen werken, zullen we een format kunnen voorstellen dat voor iedereen geschikt is. Binnenkort volgt de gerechtelijke uitspraak en nadien zullen we een nieuw kanaal voor dialoog openen.”

Laporta doelde op de uitspraak die het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg zal doen over vermeend misbruik van machtspositie door de UEFA. De advocaat-generaal van de instantie zal op 15 december advies uitbrengen en de definitieve beslissing wordt begin 2023 verwacht.