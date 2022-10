Dronken man laat kinderen ei zo na vallen, slaat vriendin in gezicht en bedreigt voorbijgangers met mes op kermis in Hoei

Een dertiger heeft zaterdag verschillende personen met een mes bedreigd op de kermis van Statte, een wijk in de Luikse stad Hoei, nadat hij zijn vriendin in haar gezicht had geslagen. De man werd even later thuis opgepakt. Dat meldt het parket van Luik.

De man vierde zijn verjaardag op de kermis. Hij was in een zodanig dronken toestand dat hij wankelde en zijn twee kinderen bijna uit hun kinderwagen liet vallen. Toen zijn vriendin daarover een opmerking maakte, sloeg hij haar in het gezicht.

Omstanders kwamen tussenbeide, maar daarop haalde de man, die vooraan in de dertig is, een mes boven en bedreigde hij hen. Toen het gezin terug thuis was, bedreigde hij zijn partner opnieuw en probeerde hij de deur van het gemeenschappelijk gedeelte van het gebouw in te trappen. De politie werd gebeld, waarna die de man oppakte.

De man, die vrij was onder voorwaarden, bekende dat hij gedreigd had met een mes maar ontkende dat hij zijn vriendin geslagen had. Hij zou zich van de rest van de avond niets herinneren. Het parket eiste zijn aanhouding.